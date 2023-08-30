10 öğrenci şehrinde kiralık konut fiyatlarında İstanbul ilk sırada

Türkiye’de en çok öğrencinin bulunduğu 10 ildeki kiralık konut fiyatları araştırıldı. İstanbul’un ardından 16 bin 303 lira ortalama kira ile yabancı nüfusun da yoğun olarak bulunduğu Antalya gelirken, İzmir 14 bin 820 liralık ortalama kira ile üçüncü sırada yer aldı.

Endeksa'nın verilerine göre, öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu illerden biri olan Eskişehir’de, ortalama konut kira değeri 9 bin 113 lira oldu. "Öğrenci kenti" olarak anılan Eskişehir’de üç adet devlet üniversitesi bulunuyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni barındıran Tepebaşı ilçesinde ortalama kira değeri 6 bin 285 lira olarak belirlendi.

13 devlet üniversitesinin bulunduğu İstanbul’da ortalama konut kira değeri Ağustos 2023 itibarıyla 17 bin 742 lira oldu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin kampüslerinin yer aldığı Beşiktaş ilçesinde ortalama kira değeri 34 bin 169 lirayla İstanbul ortalamasının üzerinde yer aldı.

Ağustos 2023 itibarıyla iki devlet üniversitesi bulunan Antalya’da ortalama konut kira değeri 16 bin 303 lira oldu. Akdeniz Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Konyaaltı ilçesinde ortalama konut kira değeri 17 bin 682 lira olarak Antalya ortalamasının üzerinde kaldı.

Yoğun öğrenci nüfusunun bulunduğu bir başka il olan Erzurum’da ortalama konut kira değeri 7 bin 427 lira. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Yakutiye ilçesinde ise ortalama konut kira değeri 6 bin 93 lira oldu.

İzmir’de Ağustos 2023 itibarıyla ortalama konut kira değeri 14 bin 820 liraya ulaştı. Ege Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Bornova ilçesinde ortalama kira değeri 12 bin 548 lira ve Dokuz Eylül Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Buca ilçesinde ortalama kira değeri 8 bin 872 lira.

Ağustos 2023 itibarıyla Ankara’da ortalama konut kira değeri 13 bin 484 liraya çıktı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi kampüslerinin yer aldığı Çankaya ilçesinde ortalama kira değeri 16 bin 16 lirayla Ankara ortalamasının üzerinde oldu.