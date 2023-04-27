Avcılar'da boşaltılan bina tehlike saçıyor: 'Kolonlarında derin çatlaklar var'

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan, dıştan bakıldığında derin çatlaklıkları rahatlıkla görülen, balkonlarındaki betonları ve sıvaları dökülen korozyona uğrayan demirleri açığa çıkan 4 katlı Pehlivan Apartmanı çevrede korkuya neden oluyor.

DHA'nın haberine göre, daire sahiplerinin sağlam olduğunu savunarak boşaltılmasına ve yenilenmesine karşı çıktığı binadan karot örnekleri alındı. Bazı bina sakinlerinin itirazları nedeniyle işlemler ağır ilerlerken düzenlenen raporda binanın riskli olduğu belirtildi.

15 Temmuz'a kadar yıkılması gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi'ne başvurunun ardından bina için kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Binada oturan ve tahliye kararına karşı çıkan bir aile geçen ay evi boşaltırken, binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için daire sahipleri ile müteahhitler uzlaşamadı. Yıkılması için yasada öngörülen 'Riskli yapı' raporu için Şubat ayında başvuruldu. Raporun verilmesinin ardından 60 günlük süre de başladı. Pehlivan Apartmanı'na bitişik binada oturanlar ise, apartmandan zaman zaman düşen sıva ve beton parçalarından tedirgin.

Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi. Önder, “Yandaki apartman her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım. Yıkılıyor zaten. 'Güm' diye ses geliyor. Bakıyoruz ki tavan çökmüş. Apartman mı yıkılıyor ne oluyor ? Bir ay öncesine kadar oturan vardı. Acil bir şeyler yapsınlar. Bizim canımız da güvende değil. Çoluk çocuğumuz var. Bu kadar boşvermezlik olmaz geldim geliyorum diyor" diye konuştu.