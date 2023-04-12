Avcılar'da 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesindeki yoldan 3'üncü kata geçişi sağlayan merdiven sabah saat 07.00 sıralarında gürültüyle çöktü.

Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, binanın girişine emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı. Merdivenlerin bir bölümünün yıkılmasının ardından 3 basamağı havada asılı kaldı.

Havada asılı kalan basamaklar itfaiye ekipleri tarafından beton kesme makasıyla kesildi.

Sıvaları dökülen, demirleri açıkta duran binada yaşayan yabancı uyruklu 10 kişinin kaldıkları daireye aylık 600 dolar kira ödedikleri öğrenildi.