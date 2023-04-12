Deprem bölgesindeki konut yapımında aynı isme iki ihale birden

Artçı sarsıntılar ve uzman uyarılarına karşın deprem bölgelerindeki konut çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 15 Mart ve 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıktı. İhaleleri ise aynı isim aldı. Bakanlığın 15 Mart’ta 1 milyar 645 milyon 695 bin TL’ye Malatya’daki 500 deprem konutu için yaptığı ihaleye dört farklı şirket katıldı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Ottotek İnşaat Anonim Şirketi ve Enam İnşaat Taahhüt ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı 1 milyar 568 milyon TL’ye ihaleyi aldı.

Aynı şekilde bakanlık, 24 Mart’ta Osmaniye’de yapılması planlanan 1001 adet konut inşaatıyla altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 1 milyar 855 milyon 41 bin TL’lik ihale düzenledi. Yedi şirketin katıldığı bu ihaleyi de yine Ottotek İnşaat Anonim Şirketi ve Enam İnşaat Taahhüt ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı 1 milyar 827 milyon TL’ye aldı. Ottotek İnşaat ve Enam İnşaat şirketlerinin yönetiminde ise tanınmış isim Osman Gazi Kandaş bulunuyor. Paylaşımlarıyla AKP’ye yakınlığını gösteren Kandaş aynı zamanda MKE Ankaragücü’nün de yönetiminde.

Daha önce aldılar

Kandaş, Ottotek İnşaat’la birlikte daha önce de deprem bölgesinde yapılması planlanan deprem konut ihalesi almıştı. 1 milyar 195 milyon 556 bin TL ve 1 milyar 356 milyon TL değerindeki iki ihaleyi 2018 genel seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketi Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’yle birlikte almıştı.

Kandaş, Ottotek İnşaat’la birlikte şimdiye kadar sekiz kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin sözleşme bedeli de 7 milyar 102 milyon 650 bin TL olarak biliniyor. Ayrıca Enam İnşaat’la da 41 kamu ihalesi alan Kandaş buradan da 4 milyaar 875 milyon 59 bin TL kazandı.