Aunde işçileri fabrika kapısında hakkını istedi: Patron mesaideki işçileri arka kapıdan kaçırdı

Ağır çalışma şartları, düşük ücretler ve işçilerin örgütlenme girişimlerine dönük sert yanıtlarıyla tanınan Aunde Teknik Tekstil patronu çok sayıda işçiyi işten çıkarmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda tespit ettikleri sendikalı işçileri "görev değişikliği" bahanesiyle gece yarısı saat 02.00'de arabulucu avukata götürerek işten atan Aunde Teknik Tekstil işvereni, bu yolla sendikal örgütlenmeyi kırmayı hedeflemişti. Bir gecede 20'de fazla işçiyi işten çıkaran firma, baskılarını sürdürüyor.
İşçileri arka kapıdan kaçırdılar
Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, işten çıkarmalara karşı örgütlülüklerini korumak isteyen işçiler bugün DİSK Tekstil İşçileri Sendikası ile birlikte eyleme geçti.
Vardiyası biten işçileri sendikanın eyleminden kaçırmak işteyen şirket servisleri arka kapıya yönlendirdi. İşverenin baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyleyen Aunde Teknik Tekstil işçileri kararlılıklarını koruyor.