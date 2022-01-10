ATV özür diledi: ‘Alaylı bir ifade içermemekle birlikte...’

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma soru olarak sorulmuştu.

Fenerbahçe taraftarları soruya alaylı bir üslup kullanıldığından dolayı tepki gösterirken, Fenerbahçe Kulübü ise resmi bir açıklama yayımlayarak programın yayıncısı ATV’den bir açıklama beklediklerini ifade etmişti.

ATV tarafından ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasındaki soruya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, soru içeriğine gelen tepkilerden ve konunun sosyal medyada saptırılmasından dolayı üzüntü duyulduğu, taraftarın hassasiyetinin anlaşılır olduğu ve özür dilendiği belirtilirken, konuyu farklı platformlara çekenler ise kanal tarafından kınandı.

Yapılan açıklamada, bahsi geçen sorunun sosyal medyada belirtildiği gibi alaycı bir ifade içermediği, bu şekilde algılanmasından dolayı üzüntü duyulduğu not edildi.