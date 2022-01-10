Fenerbahçelileri ayağa kaldıran soru

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma soru olarak soruldu.

Yarışmacıya “Galatasaray’ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli ‘Biz de sizi 6-0 yendik’ diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır” sorusu yöneltildi.

Doğru cevabın “Fenerbahçe” olduğu şıklar arasında ise Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte, Pendikspor yer aldı.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ise programın ardından “ATV isimli televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programında kulübümüzün isminin “alaycı ve aşağılayıcı” bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.