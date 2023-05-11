ATK’den 16 aylık Mehmet Uytun’un ölümüyle ilgili rapor: Gaz fişeği öldürdü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 9 Ekim 2009'da bir gösteriye yönelik müdahale sırasında evinin balkonunda annesinin kucağındayken başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren 16 aylık Mehmet Uytun’la ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlandı.

Uzman Çavuş Hakan Alkan’ın yargılandığı Cizre 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ATK raporunda, Uytun'un gaz fişeğiyle öldüğü belirlendi. Karar, oy birliğiyle alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, sanık ve avukatı, bebeğin "protestocuların attığı taş ya da başka bir cisim ya da tedavi sırasında alkole bağlı zehirlenme” nedeniyle öldüğünü iddia etmişti.

ATK raporunda, otopsi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesince yapılan incelemesinde tespit edilen alkolün ölümü meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, otopside kanın alınması ile laboratuvarda incelenmesi arasında geçen süre içerisinde bekleme koşullarına bağlı olarak oluştuğu, aranan toksit maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, bebeğin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.

Mehmet bebeğin kafadaki kemik kırılmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, bu bulgular ve bebeğin ölüm şekli birlikte değerlendirildiğinde gaz fişeği mühimmatının isabet etmesiyle yaşamını yitirdiğinin kabulünün mümkün olduğu kaydedildi.

16 aylık Mehmet Uytun, Cizri’de evlerinin balkonunda annesinin kucağındayken 9 Ekim 2009 günü yapılan bir protesto gösterisi sırasında, başına gaz fişeği isabet etmesiyle ağır yaralandı. Cizri’deki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edile Mehmet bebek, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Dava 11 yıl sonra açıldı

Bebeğin ölümüne ilişkin Jandarma Uzman Çavuş Hakan Alkan hakkındaki dava, soruşturma izni verilmediği için ancak 11 yıl sonra açıldı.

Alkan, "taksirle ölüme neden olmaktan" 3 yıl hapse mahkum edilirken, ceza 18 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi. Kararın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozulmasının ardından Alkan, 3 Ocak 2023 tarihinden bu yana yeniden yargılanıyor.