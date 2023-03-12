Atina ve Selanik'te on binler tren faciasını protesto için buluştu

Yunanistan'da geçen hafta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu çoğu üniversite öğrencisi 57 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde özelleştirmelere karşı ve sorumluların bulunması için yapılan gösteriler sürüyor.

Başkent Atina ve Selanik'te düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan on binlerce emekçi ve genç, Yunanistan Demiryolları Örgütü'nün (OSE) Atina'daki ofisine doğru yürüdü.

Sendikalar ve öğrenci örgütleri gibi çok sayıda grubun destek verdiği eylemde, sorumluların bulunması talep edildi.

Yürüyüşe katılan Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas tren faciasında yaşamını yitirenler için "Onları yarı yolda bırakmayacağız. Bu suç, zaman aşımına uğramamalı, unutulmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz ölülerimizin sesi olacağız" dedi.

OSE ofisi önünde bir grup eylemci ve polis arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla saldırdı.

Selanik'te de protesto yürüyüşü yapan binlerce eylemci, sorumluların bulunmasını istedi.

Yunanistan'da işçiler 16 Mart Perşembe günü bir kez daha genel greve gidecekler.

Ne olmuştu?

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması sonucu, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kaza özelleştirmelerin ardından Yunanistan demiryollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.