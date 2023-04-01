Atık toplama şirketlerine ceza: 'Her iki tesisten biri mevzuata aykırı işlem yapmış'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkemizde "ambalaj atığı toplama ve geri kazanımı" konusunda faaliyet gösteren tesis sayısını 1312 olarak açıkladı.

Bakan Kurum, geri kazanım tesislerinde son 1 yılda 8 bin 322 denetim yapıldığını da belirterek, çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 613 tesise 166 milyon 719 bin TL para cezası kesildiğini bildirdi. Bakan Kurum, 77 tesisin ise faaliyetten men edildiğini kaydetti.

'Neredeyse her 2 tesisten biri mevzuata uygun işlem yapmamış'

Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer ise var olan 1312 tesisten 613’ünün çevre mevzuatına aykırı faaliyetten ceza aldığına dikkat çekerek, “Neredeyse her 2 tesisten biri mevzuata uygun işlem yapmadığı için ceza almış. O nedenle özellikle çevre konusunda çok daha duyarlı olması gereken atık ve ambalaj toplama tesislerine verilen cezaların caydırıcı olması gerekiyor” dedi.