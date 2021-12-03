Atık işçilerine 17 yıla kadar hapis istemi

Geri dönüşüm işçilerine yönelik depolara gerçekleştirilen baskınlar sırasında tutuklanıp ardından serbest bırakılan 3 kişiye dava açıldı. 

Haber Merkezi

İstanbul’da geri dönüşüm işçilerine yönelik depolara baskınlar gerçekleştirilmiş, çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle 3 işçiyi "birden fazla kişi ile birlikte silah kullanarak görevi yaptırmamak için direnmek", "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "yakarak kamu malına zarar vermekle" suçladı.

İşçilere 3 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis istendi.

İddianame Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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