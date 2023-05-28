Ateşkes ve yaptırım tehdidi Sudan'da çatışmaları durduramadı

Sudan’da nisan ortasından bu yana süren ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, ABD-Suudi Arabistan arabuluculuğunda 22 Mayıs’ta imzalanan bir haftalık ateşkes anlaşmasına ve ABD’nin yaptırım tehdidine rağmen bugün yeniden alevlendi.

Sputnik'in aktardığı haber göre başkent Hartum’un batısındaki Mugren Mahallesi ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Savaş uçakları başkent semalarında dolaşırken bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sudan Savunma Bakanlığı, dün emekli askerlerle eli silah tutanlara seferberlik çağrısı yapmıştı.