Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan, Reisül-Kurra yapıldı

Reisül-Kurra vekili olarak Ayasofya’da katıldığı törende Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise “emekli olduğu için kurumla bağı kalmadığını, bu nedenle yapılacak işlemin olmadığını” savunduğu Mustafa Demirkan’ın, Ahmed Arslanlar’ın yaşamını yitirmesinin ardından Reisül-Kurra olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Demirkan’a icazeti ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın verdiği duyuruldu. Demirkan ve Erbaş, dün bir hafızlık icazet töreninde bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla, 28 Mayıs’ta Ayasofya’da yapılan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’ne Reisül-Kurra vekili olarak katılan Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, Atatürk’ü hedef almıştı. Demirkan, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Ya rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından Demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. Tepkilere karşın sessizliğini koruyan Diyanet ise yaklaşık üç ay sonra “Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla herhangi bir bağı kalmadığını ve yapılacak işlem bulunmadığını” kaydetmişti. Ancak Demirkan, Reisül-Kurralığın oluşumu, nitelikleri, seçimi, görevleri ve diğer hususları ilişkin usul ve esasları belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Reisül-Kurralık Yönergesi doğrultusunda Reisül-Kurra vekilliği görevini sürdürüyordu. Reisül-Kurralık görevini ise Ahmed Arslanlar yürütüyordu.

‘Erbaş takdim etti'

Ancak Arslanlar, 111 yaşındayken 20 Eylül’de yaşamını yitirdi. Arslanlar’ın ardından bu göreve Demirkan’ın getirildiği ortaya çıktı. Arslanlar’ın yaşamını yitirmesinin hemen ardından farklı illerde düzenlenen hafızlık icazet törenlerine katılan Demirkan, “Reisül-Kurra” olarak duyurulmaya başlandı. Tekirdağ Valiliği de Okul Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni’ne katılan Demirkan’ı, “Reisül-Kurra” olarak duyurdu. Demirkan’ın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği ise Demirkan’ın Reisül-Kurra olmasını “Mustafa Demirkan hocamıza Reisül-Kurra icazetini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş takdim etti” ifadeleri ile paylaştı.

Erbaş ve Demirkan, son olarak dün, Pendik Erenköy Kuran Kursu’nun düzenlediği Hafızlığını İkmal Eden Öğrencilerin 5. İcazet Merasimi’nde yan yana geldi.



