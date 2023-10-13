Atatürk'e hakaretten tutuklanan lise öğrencisi tahliye oldu

İstanbul'da lise öğrencisi A.E.S. "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Lise öğrencisi A.E.S. kararla birlikte tahliye edildi.

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesindeki duruşmaya lise öğrencisi A.E.S., 20 Eylül'den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı liseli çocuğun cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen cezada hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar vererek, sanığın tahliyesine hükmetti.

İddianamede ne var?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'de 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İki çocuk 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki 3 çocuk'tan 2'si tutuklandı.

AKP'den 'denge' şovu

AKP'nin karşı-devrimci iktidarında Cumhuriyet'in kazanımlarına yönelik saldırıları devam ederken liseli A.E.S'nin sosyal medyada yer alan bir videosu sonrası tutuklanması AKP ve yandaş basın tarafından şov malzemesi haline getirildi. Reşit olmayan çocuğun Emniyet'te çekilmiş görüntüleri dahi basına servis edildi.

Bu tutuklama, Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlaması yöneltilen ve aralarında hapis cezası verilenlerin de olduğu çocuklar için de yeni anayasa hazırlığındaki AKP iktidarınca bir "dengeleme" unsuru gibi kullanılmaya başlandı.