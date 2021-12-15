Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaçlandırılacak olan alana emniyet binası yapılacak

10 Aralık’ta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkan planlarda Saray’ın güvenliği gerekçesiyle, ağaçlandırılacak alan olan AOÇ alanında, Emniyet Hizmet Binası yapılması için 1/10.000, 1/5.000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar ve uygulama planı değişikliği yapıldı.

'Halk yoksulluk içinde Saray güvenlik derdinde'

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Halk yoksulluk içinde Saray güvenlik derdinde. Her bir metrekaresi takibimizde olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı yapılan tüm iş ve işlemleri yargıya taşımaya devam edeceğiz. Parçacıl planlama ile Atatürk Orman Çiftliği alanlarını parsel parsel talan edenler yargılanacaklar" dedi.

Candan sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk Orman Çiftliği 2098 ada 34 parselinde 3000 metrekarelik alanda Saray’ın güvenliği gerekçe gösterilerek emniyet hizmet binası yapılması için Ankara Valiliği il Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nden kiralama talebinde bulundu. AOÇ Müdürlüğü korumakla görevli olduğu alanlarda, emniyet binası yapılması için yol gösterdi. Ağaçlandırılacak alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği yapılması gerektiğini söyledi. 2020 yılında başlayan planlama süreçleri, kurumlardan alınan olumlu görüşlerle birlikte hazırlanan plan değişiklikleri 10 Aralık 2021 tarihinde Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Plan raporunu okuduğunuzda tüm kurumların elbirliği ile sarayın güvenliğini sağlamak için Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde emniyet hizmet binası yapmak için seferber olduğunu görürsünüz. Söz konusu plan değişikliği 10 Ocak 2022 tarihinde askıdan iner inmez yargıya taşıyacağız."

'O büyük yargı günü geldiğinde unutulmasınlar'

"Plan raporunda Atatürk Orman Çiftliği'nde Saray'ın güvenliği için ağaçlandırılacak alanda, Atatürk’ün emanetine aykırı şekilde Emniyet Hizmet Binası yapılması için seferber olan kurumları alt alta sıralıyoruz ki, o büyük yargılama günü geldiğinde unutulmasınlar" diyen Candan söz konusu kurumların isimlerini şöyle sıraladı:

"Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı."