Atatürk Orman Çiftliği arazisine rezidans projesini mahkeme iptal etti

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Limak Holding'in Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapmak istediği rezidans ve ticaret merkezine olanak sağlayacak imar planı değişikliğini iptal etti.

Mahkeme kararında, imar planı değişikliğinin AOÇ’nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağı belirtildi. Söz konusu değişikliği Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımış, 3 ay önceki bilirkişi raporunda imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğu ifade edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Atatürk Orman Çiftliği alanları dokunulmazımız, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti olarak büyük emanetimiz. Ankara’nın imarı için AOÇ’de Atatürk tarafından kurulan endüstri mirası Çimento Fabrikası, özelleştirilip Limak’a satılmıştı. Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmanın bir ürünü olarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı imar planı değişikliği yaptı. Atatürk Orman Çiftliği’ne devredilmesi gereken alanı talana açmak için imar planı değişikliği yapıldı. Bilirkişiler ders niteliğinde rapor sunarken, Ankara 7. İdare Mahkemesi, söz konusu planların AOÇ’nin doğal yapısını ve bütünlüğünü bozacağını, alanda konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceğini vurgulayarak, söz konusu planları iptal etti.”

Ne olmuştu?

Limak Holding, 1926 yılında AOÇ arazisinde kurulan ve 1989 yılında özelleştirilen fabrika arazisi üzerinde bir proje hazırlayarak söz konusu alanı yapılaşmaya açmak istemişti.

Hazırlanan proje dosyasında yer alan bilgilere göre; Kültür Varlıkları Bölge Kurulu, 16 Mayıs 2016 tarihinde, fabrika alanının “kültür varlığı özelliği taşımadığını” belirlemiş, Kurul, fabrika alanında imar planı yapılabileceğine karar vermişti. Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ise 24 Mayıs 2019 tarihinde fabrika alanında imar planı yapılmasına onay vermişti.

Limak Holding’in, 588 bin metrekare fabrika arazisi üzerinde, en çok dört katlı konut, ticarethane, okul, cami gibi birçok yapı için proje hazırlığında olduğu anlaşılmış; Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Limak’ın bu projesine karşı dava açmıştı.