Atatürk Kültür Merkezi alanına Millet Bahçesi planı ikinci kez iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi alanına inşa edilen Millet Bahçesine ilişkin daha önce açtığı dava sonucunda alana ilişkin plan değişikliğini iptal ettirmişti. Alanda yeni plan değişikliği yapıldı. Yeniden başlatılan yargı sürecini sonunda Millet Bahçesi’nin ikinci planının da yürütmesini durduruldu.

Mahkeme, yargı kararlarının yerine getirilmediğine dikkat çekerken, telafisi imkânsız zararlar yaşanacağını vurguladı.

'Ankara demek laik Cumhuriyet demektir'

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Başkent İktidarın Cumhuriyetle hesaplaşmasının zirve mekânı oldu. Çünkü Ankara demek Başkent demek, laik Cumhuriyet demektir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ideolojik olarak mekânı yok etmeye, kentleşme politikalarını rant odaklı dönüştürmeye çalışanlar bir kez daha kaybetmiştir. Atatürk’ün tarihi tören pistini yıkarak, AKM alanlarını 1700 araçlık otopark ile betona boğanlar kaybetmiştir. Cumhuriyet değerlerini savunmaya, korumaya bilimin ve tekniğin izinde geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.