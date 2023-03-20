'Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine cami yapıyorlar'

Millet Bahçesi'ne dönüştürülmek için pistleri kırılan Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.

İYİP'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, Atatürk Havalimanı'ndaki piste cami yapıldığını duyurdu.

Kıdık, havalimanının kuzey-güney pistlerine 100 metre mesafede bir cami bulunmasına karşın, yeni bir cami inşaatına başlanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar."