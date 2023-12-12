Atatürk Havalimanı'nda 'Millet Bahçesi' yıkımı sürüyor: Pistler oyun alanı oldu

Millet Bahçesi'nin ilk etabı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılmıştı. Ancak inşaat çalışmaların devam ettiği alana şu anda yurttaşların girişine izin verilmiyor.

İnşaat çalışmalarındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin üzerinde futbol, basketbol ve oyun alanları kurulmaya devam ediyor. İçeride ayrıca etkinlikler için dev led ekranlar kuruluyor.

Fidanların dikildiği ve çimlendirme çalışmalarının sürdüğü parkta 2,5 kilometre uzunluğunda yapay bir dere de oluşturulacak.

Ne olmuştu?

Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 2 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmıştı. O tarihten sonra havalimanından ağırlıklı olarak özel jetlerinin kullanımı için faaliyet gösterir hale gelmişti.

Millet Bahçesi projesi kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesis ve binaların yıkımı için Ekim 2019’da ihale yapıldı, bir ay sonra da yıkım başladı. O günlerde havalimanı sahasının sadece millet bahçesi olarak kullanılmayacağı, yapılaşmaya da açılacağının anlaşıldığı haberler yayınlandı.

Bu gelişmelerin yaşandığı günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele gerekçesiyle Atatürk Havalimanı’nda maliyeti 2 milyar lirayı bulan iki pist kırılarak pandemi hastanesi yapıldı. Hastanenin inşaatını AKP iktidarı boyunca Türkiye’de en fazla ihale alan beş şirketten biri olan Rönesans Holding üstlendi. Şirkete inşaat için Avrupa Yatırım Bankası’ndan 200 milyon avro kullandırıldı.

Mayıs 2022’ye gelindiğinde TOKİ, havalimanına Millet Bahçesi yapılması için ihaleye çıktı. İhalenin usulü Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendindeki istisna hallere dayandırıldı. Yasa maddesine göre yalnızca doğal afet, salgın hastalık, savaş vb. durumlarda başvurulan bu usulle yapılan ihaleye altı şirket davet edildi. Altı şirketten üçü 3’üncü havalimanını yapan ‘beşli konsorsiyum’ üyesiydi: Kolin, Mapa, Limak. Diğerleri de 3’üncü havalimanını işletmek üzere kurulan özel şirket İGA’nın üyeleriydi. İhale 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya Yapı ve Yapı İnşaat isimli şirkete verildi.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Mayıs 2022’de Atatürk Havalimanı’nın yıkılacağını ve 132 bin ağaçla Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Bir gün sonra da havalimanına iş makineleri girdi ve yıkım başladı.