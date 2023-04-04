Atatürk Havalimanı davasında bilirkişi raporu İBB'yi haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Atatürk Havalimanı ile ilgili alınan idari kararların hukuka, mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada, bilirkişi raporu sunuldu. Bilirkişi inceleme raporu İBB’yi haklı buldu. Davanın görüldüğü İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, havalimanıyla ilgili alınan karar için, “şehircilik ilkelerine, yerleşmenin gelecekteki ihtiyaçlarına, planlama tekniklerine uygun olmadığı ve kamu yararını gözetilmediği tespit edilmiştir” denildi.

Mahkeme ayrıntılı bilirkişi raporu istemişti

Mahkeme 7 Kasım 2022 tarihli ara kararı ile anlaşmazlık konusu taşınmaz mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mahkemenin kararında, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri, kamu yararı, hukuka uygunluk yönünden incelenmesi suretiyle teknik yönden bilimsel gerekçeye dayalı, açık sonuç belirten ayrıntılı bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasını istedi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi incelemesinde, İBB’nin davaya konu olan itirazlarını haklı çıkaracak değerlendirmeler yer aldı. Bilirkişi incelemesinde, Atatürk Havalimanı için yapılan planda ilgili kurumlarının görüşlerinin alınmadığını tespiti ilk değerlendirme olarak yer aldı.

Bilirkişi raporu ne anlatıyor?

Altyapı etkileri raporunun hazırlanmamasına dikkat çekildi. Hazırlanan değerlendirme raporunda, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 20-2d maddesinde açıkça ifade edildiği üzere altyapı etkilerini değerlendiren 'altyapı etkilerini' değerlendiren raporun hazırlanmadığı görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Çevre düzeni planına, planlama esasları ve tekniklerine aykırı da bulundu. Atatürk Havalimanı’nın olası afette ulaşım için kritik önemde olduğunun da altı çizildi.