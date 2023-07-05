Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'deki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İnce, "CHP'de genel başkanın nasıl seçileceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı... Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün, partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü, ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok" dedi.

İnce, partideki son tartışmalara ilişkin sorulara ise şu yanıtları verdi:

– İç tartışma nasıl sonuçlanır?

– Ben başka partinin genel başkanıyım. CHP başka parti. Yarışın ne olacağını tahmin ederim, ama…

Tahmininizi sorabilir miyim.

Tahminim şu: Atatürk gelse kurultay şansı zor olur.

– Neden?

– Yapı dönüştürüldü çünkü.

– Değişime ihtiyaç var mı?

– Eğer kasıt kişilerin değişmesiyse sonuç değişmez. Mantalite değişmeden yeni gelen çok kısa sürede eskisi gibi olur.

– Kılıçdaroğlu cephesinden size davet olduğu doğru mu?

– Hayır, olmadı.

– CHP'de uzun dönem milletvekili olanlar var. Siz de bunlardan biriydiniz.

– Beş dönem milletvekili oldum. Son üç dönemin ikisinde genel başkana ön seçimlere girmek istediğimi söyledim. Kabul etmedi. Ön seçimle geliyorsa altı dönem de gelsin, yedi dönem de, sorun yok.

– Sorun, atamayla olmuş olması.

– Evet. Süre sınırlamasını doğru bulmuyorum. Ama 50 bin üyesi olan bir örgütte manipülasyon kolay değildir. Eğer üyelerle yapılacak ön seçimle gelebiliyorsa gelsin. Deneyimli insanlara ihtiyaç var parlamentoda.

– Tanju Özcan'ın yürüyüşü için ne düşünüyorsunuz?

– Demokratik hakkını kullanıyor. Bu bir haktır.

– Sonuç alabilir mi?

– Onu zaman gösterecek, bilemiyorum. Sonuçta 1300 delegenin parmak kaldırmasıyla oluyor bu iş. Bu da yanlış. Bence partinin genel başkanını üyeler seçer.

– Size yönelik kumpasta ilk dava açıldı. Durum nedir?

– Önce Akşener'e itibar suikasti yaptılar. “Para aldı” dediler. Üç gün sonunda Akşener Altı Masa'ya döndü. Aynı itibar suikastçileri 45 gün boyunca bana suikast yaptı. Mahkemeleri sustu, medyası sustu. Ortaya atılan hiçbir dekont, hiçbir ses kaydı, hiçbir görüntü doğru değildi.

Şimdi haber gönderiyorlar. “Affet bizi falan…” Yok öyle, affet. Mahkemeler gereği neyse yapacak. Daha ikinci kısmı var bunun. Terör kısmı var.

– Ayrıntı var mı?

– Bunu FETÖ'cülerin yaptığı ortada. Bazıları da yaydı.

– CHP'den mi?

– Gelecek Partisi'nden de var, CHP'den de.

Sanatçılar, gazeteciler ve anketçilerin yanıldıkları bir yeri daha söyleyeyim. Sanki İnce'ye oy verenler kayıtsız şartsız Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Öyle değil ki. Ben AKP'lilerin çocuklarından oy alıyordum. Bunu anlamadılar.

Bakın, Mart'ın başında Memleket Partisi'nin oyu yüzde 10'du. İnce'nin oyu yüzde 16'ydı. Nisana kadar böyle gitti. Öyle manipüle ettiler ki toplumu, “Yüzde 100 kazanılıyor seçim, İnce pişmiş aşa su katıyor.” (dediler) Bunu gördüm. “Bunlar” dedim, “Seçimi kaybedecekler. Sonra bütün suçu bana atacaklar. Çekileyim” dedim.

– Kılıçdaroğlu'na neden destek vermediniz?

– Arkadaş benden istenen neydi, ‘Çekil'di. Çekildik. Bu sefer de “Destek açıklaması yap.” Açıklama yapsam, bir daha yap, bunun sonu gelmez. Çekildik, daha ne istiyorsun?

Bunlar müridim değil ki. “Bak, sahte dekontlar dolaşıyor, CHP Genel Merkezi'nden bunları yayıyorlar, yaptırma, ikinci tur var” dediğim zaman engellemiyorlarsa ne yapacağım yani?

– Sizin seçmenleriniz kime oy verdi?

– İptal attılar.

– Muhalefette büyükşehirlerin kaybedilmesi endişesi var. Siz nasıl görüyorsunuz?

– Bu kafayla gidilirse kaybedilir.