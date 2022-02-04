Atatürk Anıtı'na saldırıyla ilgili AKP'den ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun’da Atatürk Anıtı’na saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Samsun’da Atatürk Anıtı’na saldırıda bulunulmuş, saldırının faili 2 kişi yakalanmıştı.

Olayla ilgili AKP'den ilk yorum partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların  temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir" ifadelerini kullandı. 

Ömer Çelik "Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.

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TKP Samsun'dan Atatürk anıtına saldırıya ilişkin açıklama