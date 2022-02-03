TKP Samsun'dan Atatürk anıtına saldırıya ilişkin açıklama

TKP Samsun İl Örgütü, bugün kentte Atatürk anıtına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının Cumhuriyet'in temel değerlerine, bağımsızlık fikrine ve Türkiye ilericiliğine karsı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Emperyalist işgal ordularına karşı verilen kurtuluş savaşının ve Samsun'un sembollerinden biri olan ve mücadelenin başladığı İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk anıtına, gerici saldırganlar tarafından planlı ve organize bir saldırı gerçekleştirildi. Anıtı yıkmak üzere hazırlıklı bir biçimde Anıt Park'a gelen ve kamyonete bağladıkları halatlarla anıtı yıkmaya çalışan gericiler amaçlarına ulaşamadı.

Samsun'un sembollerinden biri olan anıta yönelik saldırı; Cumhuriyet'in temel değerlerine, bağımsızlık fikrine ve Türkiye ilericiliğine karsı gerçekleştirilmiştir. Türkiye Komünist Partisi Samsun il Örgütü olarak sürecin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

Samsun halkını, gericiliğe, emperyalizme ve sömürüye karşı eşitlik, özgürlük, aydınlık ve bağımsızlık için TKP saflarında örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.

Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok!

TÜRKiYE KOMÜNİST PARTİSİ

SAMSUN İL ÖRGÜTÜ