Saldırganların, Samsun İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yıkmaya çalışmasının ardından çok sayıda yurttaş anıtın çevresinde toplandı. Yurttaşlar anıt çevresinde nöbet başlattı.
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soL - İzmir
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Atatürk Anıtı'na saldırı sonrası yurttaşlar Anıt'ta toplandı
Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı düzenlenmesinin ardından, yurttaşlar anıt etrafında nöbet tuttu.
Haber Merkezi
Saldırganların, Samsun İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yıkmaya çalışmasının ardından çok sayıda yurttaş anıtın çevresinde toplandı. Yurttaşlar anıt çevresinde nöbet başlattı.