Atatürk Anıtı'na saldırı sonrası yurttaşlar Anıt'ta toplandı

Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırı düzenlenmesinin ardından, yurttaşlar anıt etrafında nöbet tuttu.

Haber Merkezi

Saldırganların, Samsun İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk Anıtı’na urgan bağlayarak yıkmaya çalışmasının ardından çok sayıda yurttaş anıtın çevresinde toplandı. Yurttaşlar anıt çevresinde nöbet başlattı.

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TKP Samsun'dan Atatürk anıtına saldırıya ilişkin açıklama