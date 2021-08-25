Ataşehir'de yerde yatan köpeği ezen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir panelvanın, köpeği ezme görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.
Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü şüpheli A.A. gözaltına alındıktan sonra, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcıya çıkarılan A.A., ifadesinin alınmasının ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması için nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.A'nın 3 ay süreyle haftada bir gün ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kullandığı aracın sokakta yatan köpeği ezmesi ve bir süre sonra olay yerinden uzaklaşmasına ait anlar yer alıyor.