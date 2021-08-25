Köpeğin üzerine kaynar su döken güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Adana'nın Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede oturanlar, sokakta besledikleri sahipsiz köpeği, 22 Ağustos’ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre, sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.’nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti.

Olay üzerine, özel güvenlik görevlisi M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.E.K., buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E.K.'in işine de son verildi.