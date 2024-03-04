Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsettin Beken de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer 2 yaralınınsa durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Tanker sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Patlamayı duyan Şenol Uçar, "Aşırı bir ses geldi koşarak geldik ama bir şey yapamadık" dedi.