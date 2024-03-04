Anagold 9 madenci toprak altındayken 27 işçiyi işten çıkardı: Üretim başlarsa dönersiniz

Erzincan İliç'te 9 işçinin siyanürlü toprağın altında kalmasının 21'inci gününde altın madenini işleten Anagold, 27 işçiyi kapının önüne koydu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Anagold, işten çıkarmaya "şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını" gerekçe gösterdi.

Saymaz, bir işçiye gönderilen tebligatı da yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek."

İşçilere gönderilen tebligat

İşçiler tehdit edildi: 'Gelecek ay bakarız, sessiz olun'

İşçiler İliç meydanında toplanırken şirketten yeni bir açıklama geldi. İşçilere gönderilen e-postada işe dönüş ihtimallerinin Nisan ayında değerlendirileceği belirtildi.

Tepkilerin ardından iletilen mesajda, işçilere geri dönüş için "sessizlik" şartının dayatıldığı görüldü. İşçileri üstü kapalı bir biçimde tehdit eden bildirimde, "Bu süreç içinde iş ahlakına aykırı davranışların sözleşme devamlılığı kararında dikkate alınacağı" söylendi.