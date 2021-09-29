Ataşehir’de silindir sürücüsü işçi yaşamını yitirmişti: 'İhmaller olduğunun herkes farkında'

İstanbul Ataşehir’de dün silindir sürücüsü aracın hakimiyetini kaybederek yokuş aşağı kaymış, aracıyla birlikte yol kenarındaki 5 metrelik boşluğa düşen işçi, silindir aracının altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol çalışmasında yaşamını yitiren Oğuz Kaçmaz’ın iş arkadaşları soL'a konuştu. Kaçmaz'ın arkadaşları, belediyenin ihmallerine, görev tanımı dışında işleri yapma baskısına dikkat çekti.

'İşverenin yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdiğine dair ciddi şüpheler var'

Oğuz’un iş arkadaşları olarak sizlerin ve tüm Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun. Bu üzücü iş kazası ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Bu bir iş kazası değil bir iş cinayeti. Arkadaşımız tecrübeli bir iş makinesi operatörüydü ancak uzmanlığının silindiri makinesi kullanmak olduğunu söylemek zor. Ayrıca yol silindirini oraya getiren tır şoförünün böyle bir yükü indirmek konusunda ne kadar tecrübeli olduğu da bir soru işareti. Bu soru işaretlerinin hepsi, bu işi planlamak ve organize etmek, iş güvenliği risklerini elimine etmekle yükümlü iş verenin ihmallerine işaret ediyor.

Kazanın olduğu esnada çalışma alanında tır şoförü, Oğuz ve birkaç kişi daha olduğunu biliyoruz. Böyle riskli bir iş makinesi kullanımı ve taşıması gerektiren işte sahadan sorumlu bölge şefinin ve ilgili iş güvenliği uzmanının orada olması gerekirdi. Ayrıca, işi yapan kişilerin iş ehliyetinin de denetlenmiş olması gerekirdi. İşveren bunları planlamak ve organize etmekle yükümlü. Bu yükümlülüğün altını çizmek zorundayız yoksa bu iş cinayeti hayatını kaybeden arkadaşımızın bir hatası gibi basitleştirilebilir.

İşverenin bu işin yapılmasındaki yükümlülüklerini ne kadar yerine getirdiğine dair ciddi şüpheler var ve bu şüpheler bizi bu kazayı bir iş cinayeti olarak değerlendirmeye itiyor.

'Görev tanımı dışında işleri yapma baskısı var'

Bu ihmaller iş alanınızda çokça yaşanıyor mu?

Evet. Tüm ülkede olduğu gibi bizim işyerimizde de, işin planlanması ve organize edilmesi için çok önemli olan idari görevlerdeki personelin seçimi liyakat göre değil siyasi eğilimlere göre oluyor. Bu durum ihmaller zincirinin ilk halkası. İş sahasında da işçiler üzerinde uzmanlığı, iş ehliyetinin ve görev tanımının dışında işleri yapma baskısı var. Bu da iş kazalarına neden olan bir diğer unsur.

'İhmaller olduğunun herkes farkında'

İşyerinizde konuya dair tepkiler nasıl?

İhmaller olduğunun herkes farkında, bazı kişilerin görevden alınması bekleniyor. Ancak bu ihmalleri ortadan kaldırmaz. Bizlerin bu ihmalleri ortadan kaldırmak için örgütlü mücadele etmemiz gerekiyor.

İşyerinizde örgütlü bir işçi sendikası var, bu bir mücadele aracı değil mi sizin için?

Örgütlü sendika işçi ile karar veren, kararlarını işçi ile mücadele konusu eden bir yapı değil. Daha çok işverenle uzlaşma kurumu olarak çalışıyor.

'Mücadelemiz bu olayın aydınlatılması olmalı'

Bu konuya dair bir çağrınız var mı?

Evet var. Arkadaşımızın ölümünü "kader" diyerek bir kenara atamayız. İşveren ve sendika bu iş cinayetine dair tüm şüpheleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. En kısa zamanda ve en hızlı şekilde şüphe konusu olan noktalar açığa çıkarılmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Bir diğer önemli konu da biraz önce dile getirdiğim konu. Biliyoruz ki biz takipçisi olmazsak "kader", "işçi hatası", "görünmez kaza" denilerek konu kapatılacak. Olan bir işçinin ve ailesinin hayatına olacak. Arkadaşımızın 2 küçük yaşta kızı ve çok sevdiği bir eşi geride kaldı. Oğuz her gün mesai bitiminde koşa koşa çocuklarına, eşine giden, çok sosyal, aydın görüşlü genç bir arkadaşımızdı. Oğuz’un ölümünün kapatılmasına izin veremeyiz. İşyerimizdeki mücadelemiz, bu olayın aydınlatılması olmalı ve bunun için örgütlenmeliyiz.