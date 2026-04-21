Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.04.2026 , 09:56
İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı dahil 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan isimler
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:
- Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya
- Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu
- Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız
- Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk
- Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan
- Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen
- Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş
- Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir
- Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay
- Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz
- Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat
- Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz
- Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya
- Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal
- Bir yapı şirketinden Mesut Bayram
- Bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu
- Belediye çalışanı Haydar Battal
- Bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan''
Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyona “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlamaların gerekçe yapıldığı ileri sürüldü. İmar ve iskan işlemlerine yönelik ihbarlar üzerine başlatıldığı savunulan soruşturmada, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.
