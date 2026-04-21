Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı dahil 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan isimler

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan kişiler şu şekilde:

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız

Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk

Ataşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan

Ataşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen

Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş

Ataşehir Belediyesi Plan Proje Müdürü Nimet Karademir

Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay

Ataşehir Belediyesi Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz

Ataşehir Belediyesi Mimar Aslı Sevinç Afat

Ataşehir Belediyesi Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz

Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya

Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal

Bir yapı şirketinden Mesut Bayram

Bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu

Belediye çalışanı Haydar Battal

Bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan''

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyona “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi suçlamaların gerekçe yapıldığı ileri sürüldü. İmar ve iskan işlemlerine yönelik ihbarlar üzerine başlatıldığı savunulan soruşturmada, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığı işlem yaptığı iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: