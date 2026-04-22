Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 'CHP'li Adıgüzel'in tutuklanması için ortada somut delil yok, rüşvetin kanıtı yok'

CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor.

En son İstanbul'da CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları yöneltildi.

Dosyada yer alan tanık beyanlarında, bazı yapı projeleri ve ruhsat süreçleri karşılığında para alındığı iddiaları yer alıyordu. Halk TV'ye göre, Onursal Adıgüzel Emniyet'teki ifadesinde iddiaları reddetti. Herhangi bir suç işlemediğini bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Adıgüzel, belediyedeki teknik süreçlerin ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü, kendisinin doğrudan müdahalesinin olmadığını belirtirken, soruşturma dosyasında farklı tarihlerde düzenlenmiş çekler ve ödeme belgeleri de yer aldı. Bu belgelerin, belediyeye ilişkin projelerin mali süreçlerine ait olduğunu ifade eden Adıgüzel, söz konusu işlemlerin hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

'Gerçek olmayan iddialarla gözaltına alındım'

Adıgüzel'in ifadesinde, "mal beyanının açık olduğunu, usulsüz olarak elde ettiği herhangi bir kazanç veya mal varlığı olmadığını" savundu. Ve ekledi:

Üçüncü kişiler tarafından ortaya atılan, gerçek olmayan iddialarla gecenin bir vakti gözaltına alındım. Bu süreci bütün olarak değerlendirdiğimde kişilerin ticari ve siyasi hırslarının hedefi oldum. Üzerime atılan iftira ve suçlamaların tamamını reddediyorum. Herhangi bir suç işlemedim, bu yönde bir eylemde bulunmadım.

'Rüşvet kanıtlanmış değil'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, somut bir suç fiiline dayanan açık bir isnat olmadığını söyledi. "Onursal Adıgüzel’in kaçma şüphesi yok. Delil karartma ihtimali yok" dedi. Buna rağmen verilen tutuklama kararını Çiftçi Binici, "hukukun sınırlarını aşan, siyasetin gölgesinde şekillenen bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz da, Halk TV'deki programda, "Tanıkların rüşvete konu olarak iddia ettiği paraya ilişkin bir hesap hareketi yok. Kanıtlanmış bir rüşvet suçu ortada yok. Proje müellifi Erhan Çelebi'ye verildiği söylenen paraya ilişkin bir para hareketi yok, Güzel'in ifadesi de yok. Erhan Çelebi'ye para verdiğini söyleyen Hümeyra Ökçün diye bir iş insanı var. Bu paralar elden verildiyse nasıl elde edildiğine ilişkin bir veri de yok. 10 milyon dolardan bahsediyoruz. Güzel'in parayı Adıgüzel'e ya da belediyeden başka birine para verdiğine ilişkin de ortada bir telefon kaydı, tespit, fotoğraf yok. Hümeyra Ökçün ile Erhan Güzel arasında konuşmalar var, bunlarda parayla ilgili değil" diye konuştu.

'Hangi CHP'li içeri atılacaksa bu iftiracı olay yerinde'

Saymaz, eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan isimli bir kişiye de dikkat çekti. Rüşvet iddialarını ilk dile getiren bu isim için "çok amaçlı, tescilli iftiracı" diyen Saymaz, "Tolgahan Erdoğan, Aralık 2025'te ayında Hümeyra Ökçün'ün Onursal Adıgüzel'e rüşvet verdiğini iddia etmiş. Savcılar bu yalancıyı neden dikkate alırlar, her dosyada yalan söylüyor. Hangi CHP'li içeri atılacaksa bu iftiracı olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ismin CHP'nin Kurultay davasında da tanık olarak dinlendiğini hatırlattı.

Saymaz, "Benimle ilgili kirada oturduğum eski evime '50 milyona ev aldı' diye yalan atan da bu kişi. Ben bunu mahkum ettirdim. Onu da ödemedi. Böyle tescilli bir yalancı nasıl tanık olarak dinlenir?" dedi.

'Savunma hakkı hiçe sayıldı, dosyalar karartıldı, iftiralar üzerinden karar üretildi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise "Bu süreçte delil değil, kurgu konuşmuş, hukuk değil, talimat işletilmiştir. Savunma hakkı hiçe sayılmış, dosyalar karartılmış, iftiralar üzerinden karar üretilmiştir. Kumpas kuranların da bu kirli tezgaha omuz verenlerin de hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.

ANKA'nın haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye çalışanlarının 4 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında kaldığına dikkat çekti, "Psikolojik bir işkence yaptılar" diye konuştu. Çelik şöyle devam etti: