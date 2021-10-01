Ataşehir Belediyesi'nde skandal iddia: KHK'lı çalışanlar servise alınmayacak

İstanbul Ataşehir Belediyesi tarafından personele tebliğ edilen yazı ile 04 Ekim 2021 tarihinden itibaren servis hizmetinden yalnızca 657’ye tabi memurlarla sözleşmeli memurların yararlanabileceği ve var olan güzergahların ise daraltıldığı bilgisi verildi.

Tebliğ edilen yazıda "Personel Servisi Hizmetlerinden 04/10/2021 tarih saat 17.00 itibari ile 696 sayılı KHK Kanunu kapsamında çalışan personel yararlanamayacak olup; personel servisleri memur personel için oluşturulan güzergahlar dışında olmayıp ekte belirtilen ana güzergahlar dahilinde yapılacaktır" ibaresi yer aldı.

Belediyenin Ulaşım Müdürlüğü'nden ulaştığımız yetkili ise yazı gönderildiğini bildiğini ancak konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Belediye çalışanları duruma tepki gösterirken, çok sayıda kişinin karardan etkileneceği öğrenildi.