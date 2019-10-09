Ataşehir Belediyesi'nde çalışan sendikalı işçiler işten atıldı

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan DİSK üyesi iki işçi, gerekçe gösterilmeden işten atıldı.

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan DİSK'e bağlı iki işçi gerekçe gösterilmeden işten atıldı. DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şubesi tarafından belediye önünde bugün bir basın açıklaması düzenlendi.

Cuma günü işten çıkarılan işçiler Melike Şahin ve Alişan İpşiroğlu, önce Belediye ile görüştüklerini ancak bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Melike Şahin, "Belediye yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde, 'Sizinle çalışmak istemiyoruz' dendi. Herhangi bir gerekçe göstermediler. Bu nedenle de Belediye önünde direnişimize devam edeceğiz" diye konuştu.

DİSK üyesi işçiler için yapılan basın açıklamasında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temsilcisi Melike Şahin ve Güvenlik-Sen Temsilcisi Alişan İpşiroğlu'nun işe iadelerinin gerçekleşmesi, aksi halde oturma eylemlerinin süreceği söylendi.