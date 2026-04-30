Ataşehir Belediyesi CHP'de kaldı: Başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Nisan'da tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine vekalet edecek isim belirlendi.

Ataşehir Belediye Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda, yeni başkanvekilini seçmek üzere oylama yapıldı. Seçim öncesinde belediye binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alınan kararla birlikte gazeteciler, yurttaşlar ve belediye personelleri binaya sokulmadı.

İlk iki turda sonuç çıkmadı

Meclis aritmetiğinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun 26, Cumhur İttifakı'nın ise 12 üyesi bulunuyor.

Başkanvekili seçiminde CHP grubu Murat Güneş'i aday gösterirken, AKP'nin adayı ise Serdar Orhan oldu.

Tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve meclis üyesi Livan Gür'ün oy kullanamadığı seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Murat Güneş 23, AKP'nin adayı Serdar Orhan ise 12 oy aldı ve bir oy geçersiz sayıldı.

İlk turda sonucun belirlenememesi üzerine geçilen ikinci tur oylamasında da tablo büyük oranda değişmedi. İkinci turda Murat Güneş 22 oy alırken, Serdar Orhan 13 oyda kaldı, bir oy yine geçersiz sayıldı. Her iki turda da gerekli çoğunluğun elde edilememesi nedeniyle başkanvekili seçimi üçüncü tura kaldı.

CHP'li iki meclis üyesi AKP'ye oy verdi

Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimi 3’üncü turda sonuçlandı.

CHP’nin adayı Murat Güneş 22 oy ile başkan vekili seçildi.

AKP'nin adayı Serdar Orhan son turda 14 oy aldı. İki CHP’li üyenin son turda AKP adayına oy vermesi dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik 18 Nisan tarihinde başlatılan operasyon sonucunda aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yöneltilen resmi suçlamalar, "İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddiaları olarak kayıtlara geçti.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildi. Soruşturma neticesinde Adıgüzel ile birlikte toplam 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı ise aynı gün yayımladığı kararla Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.