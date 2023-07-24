Atanmış rektör İnci için suç duyurusu: 'Görevini kötüye kullandı'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması aylardır protesto edilen Prof. Dr. Naci İnci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyesi Prof. Dr. Taner Bilgiç tarafından yapılan suç duyurusunun nedenleri arasında “Haksız yere Bilgiç’in ÜYK üyeliğinden alınması”, “İdare mahkemesi görevden alma kararını iptal etmesine rağmen Prof. Dr. Bilgiç’in Naci İnci tarafından ÜYK toplantılarına davet edilmeyerek görevini kötüye kullanması” yer aldı.

Birgün'ün haberine göre suç duyurusu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Bilgiç’in avukatı Acun Papakçı şunları söyledi:

“Prof. Dr. Naci İnci Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda kendi uygulamalarına karşı olabilecek bir muhalif ses istemiyor. Aksine tek sesli bir koro ile Boğaziçi Üniversitesini yönetmek istiyor. Bu hafta katıldığı bir televizyon programında özetle ‘Belediye Başkanını Belediye işçileri seçmiyorsa rektörü de öğretim görevlileri seçmemelidir’ şeklinde akıl yürüterek, Anayasa ile bağımsızlığı güvence altına alınmış akademinin belediye ile farkını bile anlayamadığını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bilim ile siyaseti harmanlayan Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ni de Boğaziçi Belediyesi anlayışı ile yönetmek istiyor.”