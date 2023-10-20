Atanmayan öğretmen Akkuyu inşaatında hayatını kaybetmişti: Şirket sorumluluk kabul etmedi

Bugün yeni bir genç ölümü haberi, bu kez Mersin'den geldi. Ataması yapılmayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni İlyas Bul, 14 Ekim günü Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İlyas Bul, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Bul'un hayatını kaybetmesinin ardından Akkuyu Nükleer A.Ş, iş cinayetine ilişkin açıklamada bulundu. Daha öncesinde de işçilerin kötü çalışma koşulları nedeniyle sıkça gündeme gelen şirket, iş cinayetinin sorumluluğunu üstlenmedi.

Açıklamada, şirketin, Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işlerini yürüten yüklenicilere karşı asıl işveren statüsünde olmadığı öne sürülürken, cinayetin sorumlularının kim olduğuna da işaret edilmedi.

'Kolluk kuvvetlerine gerekli tüm yardım sağlanmakta' iddiası

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı kapsamında Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işlerini yürüten yüklenicilere karşı asıl işveren statüsünde olmamakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin ihlalinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması için kolluk kuvvetlerine gerekli tüm yardımı sağlamaktadır.”

Dokuz ayda 1409 iş cinayeti

Bu yılın ilk dokuz ayında 1409 işçi çalışırken hayatını kaybetti. İşçilerden 174'ü tıpkı İlyas Bul gibi yüksekten düşme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi tarafından yayımlanan rapora göre; enerji iş kolunda son 10 yılda 372 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Enerji işkolunda iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımınında yer aldığı rapora göre ölen işçilerden biri 14 yaşının altında çocuk işçiydi.