Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama ile görevden alma kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat Kantarcı görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Sencer Kiremitçi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Eşref Başkan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Taner Dursun, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne de Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne Hüseyin İnceöz, Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Söyler, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Mahir Ülgü'nün atamaları yapıldı. (AA)