Özelleştirme İdaresi'nin satış kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bazı satış ve imar değişikliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu'nca, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana'nın Karataş ilçesi, İskele Mahallesi'ndeki toplam 39 bin 780,60 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu, 247 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Barajpark İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Yakacık-İmar Mahallesi'ndeki 12 bin 977 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, yapılan ihale sonucu 46 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Betapark İnşaat Enerji Üretimi Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti aynı kuruma ait özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 parselde bulunan 1479,30 metrekare, 4 parseldeki 2 bin 433,51 metrekare ve 6 parselde yer alan 4 bin 887,60 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesi için yapılan ihalede 30 milyon 650 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik Şirketine satılmasına onay verildi.

Maliye Hazine adına kayıtlı İzmir'in Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi'nde toplam 15 bin 547,45 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde satışı için yapılan ihalede 250 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun bulundu.

Aynı kuruma ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'ndeki toplam 5 bin 939,52 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların bir bütün halinde satışına ilişkin yapılan ihalede 121 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti'ye satılması onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muş'un merkez ilçesi, Kepenek (Arak) köyündeki 12 bin 563,37 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, ihale sonucu 20 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Nihat Bala'ya satışına onay verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki bir taşınmaza ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan "gelişme konut alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesi"ne yönelik yapılan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bir karar tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere köyündeki 1680 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış ihalesinde 13 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Bilkar İskele Metal İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması uygun bulundu. (AA)