Atama bekleyen mühendis ve veterinerler meydana indi

Kamuda atama bekleyen gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler taleplerini dile getirmek için Ankara'daki Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “Tarımla ve gıdayla buluşmak, görevimizin başında olmak istiyoruz. Bağda, bahçede, tarlada, ahırda ve milletimizi güvenilir gıdaya ulaştırabilmek için gıda işletmelerinin denetiminde yer almak istiyoruz” denildi.

Atama bekleyen mühendisler adına açıklama yapan gıda mühendisi İrem Saçak, üçüncü defa Ulus Meydanı'ndan seslendiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

''Tarım ve Orman Bakanlığı, son dört yılda toplamda 690 kişilik ziraat mühendisi, 499 kişilik veteriner hekim ve güvenilir gıdanın teminatı olan gıda mühendislerinden ise sadece 149 kişilik istihdam gerçekleştirmiştir. Mezun sayılarına oranla son derece düşük olan bu sayılar hepimizi kaygılandırmaktadır.

Türkiye bir gıda, tarım ve hayvancılık cennetidir. Verimli toprakları, eşsiz iklimi ve nitelikli mezunlarıyla ülkemize ve ihracata yetebilecek bir tarım, hayvancılık ve gıda endüstrisi potansiyeli mevcuttur. Bu amaçla; ziraat mühendislerinin tarım politikaları kapsamında hizmet vermeleri, hayvancılıkta zoonoz hastalıkların önlenmesi ve hayvansal üretimin artması için veteriner hekimlerin çalışmaları, gıda zehirlenmelerinin hat safhada olduğu, taklit ve tağşişin sıkça görüldüğü bu dönemde gıda mühendislerinin sahada olmaları büyük önem arz etmektedir. Tüm bu alanlarda çalışma yürütecek nitelikli kişiler, yani bizler, KPSS puanlarımızı aldık ve atanmak için hazır bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan müjdeli haberi bekliyoruz.'' (ANKA)