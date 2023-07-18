Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesine yapılan itiraz da reddedildi

Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına yapılan itirazı reddetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Atalay'ın yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağına yönelik kararı hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Özgür Cevahir ise karara muhalefet şerhi koydu. Alman hukukçu Rudolph Von Jhering’in “Şekil özgürlüğün ikiz kardeşi, keyfiliğin can düşmanıdır. Temel hak ve özgürlüklere müdahalede sıkı bir şekil denetimi yapılmalı, normun hukuki belirlilik ve hukuki güvenliği sağlayıp sağlamadığı irdelenmelidir” sözüne yer veren Cevahir, şunları belirtti:

“Somut olayda yasama dokunulmazlığını kazanan sanığın bu hakkına müdahalenin dayanağı olan Anayasa 14. maddenin yeterli açıklıkta olmadığı sabittir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ceza daireleri kararları arasında 14. maddenin belirlilik ve öngörülebilirliği konusunda oluşan içtihat farklılığı bu normun belirlilik ve öngörülebilirlik, dolayısıyla kanunilik koşulunu sağlamadığı konusunda yeterli fikir vermektedir.”

'Seçmen iradesinin parlamentoya yansıması önlenecek'

Cevahir, Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki Gergerlioğlu ve Berberoğlu kararlarını da hatırlatarak, şerhini şöyle sürdürdü:

“Oysa milletvekilliği görevi demokratik bir siyasal hayatın bahşettiği üstün bir kamusal yarar ve öneme sahiptir. Tam da bu sebeple milletvekilleri anayasal bir koruma alanına sahip kılınmıştır. Seçilmiş milletvekillerinin ifade özgürlüğünü veya milletvekilliği görevini yerine getirmek için kullandıkları diğer hak ve özgürlüklerine yapılacak ölçüsüz müdahaleler halk iradesiyle oluşan siyasal temsil yetkisini ortadan kaldıracak seçmen iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir.'' (AA, ANKA)