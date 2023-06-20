Atalay'dan 'asgari ücret 500 dolar altında kaldı' diyen muhabire: Kızım Allah yardımcın olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücrete için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay da toplantı sırasında "emeği geçen herkese teşekkür" etti. Atalay yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından toplantı çıkışı da konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhabirin "Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama..." sorusuna Atalay, "Kızım 14'ün (14 binin) altında kaldı. Allah sana da kolaylık versin, yardımcın olsun Allah" yanıtını verdi.