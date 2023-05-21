Ata İttifakı üyesi Adalet Partisi’nden Kılıçdaroğlu’na destek kararı

14 Mayıs’ta Zafer Partisi’yle birlikte seçimlere giren ve cumhurbaşkanlığı yarışında Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı üyesi Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz tarafından partinin Genel İdare Kurulu’nun aldığı karar belirtilerek yapılan açıklamada 22 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nun partiyi ziyaret edeceği de belirtildi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize tamamıyla uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir. Biz Adalet Partililer bu minvaldeki kararları şahsi değil 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile birlikte alırız. Bugün yapılan GİK toplantısında çıkan kararımız da tam katılımla düşündüğüm gibi çıkmıştır ve genel başkan olarak bunu uygulamak zorundayım.

'Resmi karar pazartesi açıklanacak'

İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz milli şartlar teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."