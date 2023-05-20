Sinan Oğan'dan 11 maddelik açıklama: 'O an geliyor' dedi, pazartesiye işaret etti

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için kararını açıklamadan önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında ‘#OAnGeliyor’ ve ‘#Pazartesi’ etiketlerine de yer veren Oğan, 11 maddelik açıklamasında şunları söyledi:

“Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

'Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk'

Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı

Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk

İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük

Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifaka da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk

'Anayasa'nın değiştirilemez ilkelerinde farkındalık oluşturduk'