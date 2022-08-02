Asuman Gündüz oğlunun katiline 'katil' dediği için ifadeye çağrıldı

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Şenyüz, kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmıştı.

Oğlunun öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden oğlunun katiline yönelik "katil" ifadesini kullanan anne Asuman Gündüz, bugün ifade için Ankara Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Karakolu'na çağırıldı.

Asuman Gündüz, Umut'un ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen basın açıklamasında polis tarafından darp edilmiş, baba Menderes Gündüz'e ise Umut'un katiline iyi hal indirimi uygulanmasına karşı sarf ettiği sözler nedeniyle dava açılmıştı.