Umut Gündüz için Yüksel Caddesi'nde anma yapıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Umut Gündüz için bir anma gerçekleşti. Polisin engelleme girişimine karşın Umut'un ailesi, dostları, bisikletliler ve yoldaşları Yüksel Caddesi'nde Umut için yürüdü.

Bundan tam iki yıl önce 15 Temmuz 2020 de lisanslı bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz antrenman sonrası evine dönerken alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün çarpıp kaçması sonuçu yaşamını yitirmişti.

Yüksel Caddesi'ndeki polis engeli

Gerçekleşen anmanın ardından Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde Umut'un babası Menderes Gündüz bir konuşma yaptı. Menderes Gündüz şunları söyledi:

"İki yıl önce bugün yani 15 Temmuz 2020 Tarihinde, 19 yaşında, bisiklet sporcusu, üniversite hayali kuran, gelecek planları olan; Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken; alkollü ve yüzde 100 kusurlu olarak araç kullanan, katil Çağdaş Şenyüz'ün aşırı hızla arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı günden davanın karar duruşmasının yapıldığı 27 Aralık 2021 tarihine kadar geçen zaman içinde, Umut Gündüz adına yürüttüğümüz adalet çağrımız, İktidarın cezasızlık politikası neticesinde katil Çağdaş Şenyüz'ün mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay ile ödüllendirilmesi ile karşılıksız kalmıştır. Karar duruşmasının olduğu o gün, Umut Gündüz’ün katilinin 4 yıl 5 ay aldığı ceza karşısında davayı takip eden herkesin de tanık olduğu gibi, bisikletli ölümlere neden olan sürücülere cezasızlık devam edilerek Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan benzer olaylar sonucu yaşanması muhtemel ölümler teşvik edilmiştir.

Bugün, 15 Temmuz 2022 ve Umut Gündüz’ün ölümünün ikinci yıl dönümü. Ailesi, arkadaşları, sevenleri olarak bizlerin; Umut Gündüz adı üzerinden tüm bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla bu güne kadar sürdürdüğümüz adalet mücadelemiz devam etmektedir. Bundan sonra da başta Umut Gündüz'ün katili olan Çağdaş Şenyüz’ün ve buna benzer bisikletli ölümlere neden olan sürücülerin “kasten adam öldürmek suçlamasıyla" Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak hak ettikleri cezaları alana kadar adalet arayışımız devam edecektir.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması soncunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 300 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ün en ağır cezayı almasını istemekteyiz."