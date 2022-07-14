Karaçoban'da Umut Gündüz Futbol Turnuvası tamamlandı

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Erzurum Karaçoban ilçesindeki TKP Karaçoban Temsilciliği'nin düzenlediği Umut Gündüz Futbol Turnuvasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken katılım ve dayanışma ilçe sınırlarını aşarak komşu ilçelere de yayıldı.

200'den fazla genç bir araya geldi

Toplamda 21 takımın kurulduğu turnuvada bir araya gelen 210 genç sahaya çıkarak birlikte spor yaptı. Karaçoban dışında Karayazı İlçesi'nden de takımların katıldığı, gençlerin bir araya geldiği turnuva yaklaşık bir hafta boyunca sürdü.

Bu spor buluşmaları sayesinde bir araya gelen gençler dostluk ve dayanışma vurgusunun azalmadığı buluşmalarda müsabakalara katılarak Umut Gündüz adını yaşatmaya çalıştı.

'Bize Umut Gündüz'ü anlat, kimdir diye soran misafirlerimiz hoş geldi'

Turnuvanın final maçında konuşma yapan TKP Karaçoban İlçe Temsilcisi ve TKP PM üyesi Engin Kuş, "Bugüne kadar birçok arkadaşımız 'kimdir bu Umut Gündüz bize anlatır mısınız' dediler. Hepiniz hoş geldiniz, hemen anlatayım. Umut Gündüz 15 Temmuz 2020 tarihinde antremanından çıkıp bisikletiyle evine dönerken, emniyet şeridinde ilerlerken alkollü bir şoförün çarpması sonucuyla katledilen genç arkadaşımızdır. Umut Gündüz bisiklet sporcusuydu. Umut'a çarpan şoför ise onu alıp hastaneye götürmek yerine evine gidip rahatça uyumayı tercih etti. Sonra tutuklayıp cezaevine koydular ama sonrasında hemen serbest bıraktılar. Umut Gündüz'ün ailesine ise hak arayışını devam ettirdiği için davalar açıldı" dedi.

'Yaşasaydı 21 yaşında olacaktı. Bugün bir araya gelen 21 takım biraz da bunu temsil ediyor'

"Bu turnuvada 21 takım yer aldı. Eğer Umut yaşıyor olsaydı 21 yaşında olacaktı. 21 takım bizim için biraz da bunu temsil ediyor" diyen Engin Kuş sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün bir araya gelen herkese, 21 takıma, 21 takımda bizimle buluşan 210 oyuncuya ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepimiz yoğun iş hayatı içinde işinden gücünden vakit yaratarak hem bu müsabakayı yerine getirmek için komitelerimizde yer alan, hem de maçların yönetilmesini sağlayan arkadalarımıza da teşekkür ederiz".

Kuş akabinde kazanan takıma ve ikinci takıma kupalarını teslim etti.

'Karaçoban'daki buluşmaların galibi Karayazı İlçesi'

21 takım arasında Karaçoban'a komşu ilçelerden de emekçiler ve gençler katıldı. Finale kalan son 2 takım da Karayazı ilçesinden olunca turnuvanın galibi Karayazı ilçesi oldu. Mücadelenin, dayanışmanın, kardeşliğin öne çıktığı buluşmalarda kupayı bu değerler için kaldırdı Karayazı İlçesinden gelen sporcular.

Umut Gündüz için verdikleri sözü tutmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade ettiler.