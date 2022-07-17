Umut Gündüz için pedal çevirdiler: 'Bisikletli ölümler son bulsun'

15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, alkollü ve yüzde yüz kusurlu olduğu tespit edilen sürücü Çağdaş Şenyüz‘ün aracıyla yüksek hızda seyir halindeyken çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Sanık Şenyüz’ün yaşattığı olayın kaza değil bir cinayet olduğu bilinmesine rağmen yargılandığı mahkemece kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla serbest bırakılmıştı.

Umut Gündüz’ün ailesi iki yıldır çocukları için adalet mücadelesini sürdürüyor. Umut'un İstanbul’daki dostları da Umut’u anmak için Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndan başlayan, Caddebostan sahilde sonlanan bisiklet sürüşüyle Gündüz için pedal çevirdi.

'Umut için adalet, herkes için adalet'

Umut’un dostları ve yoldaşları adına açıklamayı okuyan Şimal Ertekin şunları söyledi:

"Yargılanma sürecinde aileye uygulanan baskı ve hukuk mücadelelerinin engellenmesinin yanı sıra Sanık Şenyüz’e, ilgili makamların son derece rahat ve korumacı tutumları da bu süreci lekelemiştir. Daha iki gün önce Menderes Gündüz ve Asuman Gündüz’ün Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. Bizler Umut’un arkadaşları, Umut’un dostları ve yoldaşları olarak bu haksızlığa karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Umut’un ailesi, sevenleri, dostları omuz omuz bu haksızlığa karşı mücadeleyi sürdürecek. Umut ve bütün bisikletli ölümler için adil bir yargılanma sürecinin işletilmesini istiyoruz."

'Bisikletli ölümler son bulsun'

Ertekin okuduğu açıklamada geçtiğimiz gün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Savaş Kader’in ölümüne dair de şöyle konuştu:

"Bisikletiyle İzmir’den İstanbul’a dönerken Bandırma dolaylarında kendisine bir kamyonetin çarpmasıyla Savaş Kader yurttaşımızı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını öğrendik.

Öfkeliyiz! Ailesine ve tüm dostlarına sabır diliyoruz.

Öfkeliyiz ama yılgın değiliz. Bu kuralsızlığa, haksızlığa, insan canına kasteden düzene boyun eğmiyoruz!

Bisikletli ölümlerinin olmadığı, insanın insanca ve özgür bir şekilde yaşadığı bir ülkeyi kurana dek mücadeleye devam ediyoruz! Tıpkı Umut gibi…."

Ertekin sürüşe destek olan Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve diğer katılımcılara dayanışma katkıları için teşekkürlerini iletti.

'Umut’un katili en ağır şekilde cezalandırılmalı'

Sürüşe katılan Umut’un İstanbul’daki yoldaşlarından TKP İstanbul İl Komitesi üyesi Mesut Gülçiçek de "Umut’a ses olmaya, adını İstanbul’un bir çok semtinde yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Gülçiçek şu ifadeleri kullandı:

"Umut’un İstanbul’daki dostları ve yoldaşları olarak 2 yıldır her fırsatta Gündüz ailesinin başlatmış olduğu adalet mücadelesine destek vermeye çalışıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde adalet arayışının hukuki kararları akıl almaz sonuçlarla dolu. Son yıllarda artan hukuksuz kararların iktidarın ülkeyi nasıl yönettiği ve nerelere sürüklediğinin göstergeleriyle dolu. Bizler için mesele tek başına hukuki bir adalet arayışı değil. Elbette çok önemli, Umut’un katili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu çabayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama Umut’un yoldaşları olarak Umut’un idealleri, düşleri ve değiştirmek için mücadele verdiği güzel ülkesinde sesini daha fazla duyurmak gibi bir görevimiz de var. Bunun en güzel örneklerinden birini Erzurum Karaçoban’da adına yapılan futbol turnuvasında Karaçobanlı gençler yaptı. Bizler de İstanbul’dan Umut’a ses olmaya, adını İstanbul’un birçok semtinde yaşatmaya devam edeceğiz."