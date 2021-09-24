Assos'ta tepki çeken ıslah çalışmasına suç duyurusu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos'ta risk oluşturduğu belirtilen kayaların ıslahı için başlatılan çalışmalar çevre katliamına dönüşmüştü. Bölgedeki çalışmalar büyük tepki çekti.

Assos Antik Limanı'nda yaşanan yıkımla ilgili olarak Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları da, Ayvacık Kaymakamlığı'na dilekçe verdiğini duyurdu. Ayrıca Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığında suç duyurusunda bulunuldu.

Derneğin basın açıklamasında, "1. Derece Arkeolojik Sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz" denildi.

Assos Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve ulusal ve uluslarası öneme sahip kültürel bir değer olduğu hatırlatılan açıklamada, inşaat faaliyetinin acilen durdurulması, sorumlularınsa tespit edilerek yargılanması istendi.

Assos Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor

'Suç duyurusunda bulunuyoruz'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Assos Antik Liman bölgesinde, suç oluşturan işlem ve eylemleri gerçekleştirenlerin, izin ve denetim yükümlülüğünü hukuka uygun biçimde yerine getirmeyen kamu görevlilerinin ve Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda belirlenecek tüm sorumluların T.C.K. uyarınca haklarında soruşturma başlatılması, yapılan işin geriye dönülmez zararlar verdiği gözetilerek faaliyetin tedbiren ve ivedilikle durdurulması, bu kapsamda kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ihmali ya da görevi kötüye kullanması tespit edildiği takdirde haklarında eylemlerine uyan suçtan dolayı ceza davası açılmasını istiyoruz. Biraz önce Ayvacık Kaymakamlığı’na şikayet dilekçelerimizi verdik. Birazdan Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne de posta yoluyla dilekçelerimizi göndereceğiz. Ayrıca şimdi de aşağıda yer alan kurumlar hakkında Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz:

1. Ayvacık Kaymakamlığı, 2. Çanakkale Valiliği, 3. T.C. KÜLTÜR VE TURZİM BAKANLIĞI Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 4-T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çanakkale Müze Müdürlüğü 5. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 6. Dynamica Mühendislik-Kanuni Mah. Bayındır Cad. No: 105 H/9 Ortahisar, Trabzon, Türkiye. “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” yüklenicisi."