Assos'ta ıslah çalışması katliama dönüştü

Assos Antik Kenti'nde geçtiğimiz yıllarda bazı tesislerin çatısına ve yola kayaların düşmesinin ardından AFAD tarafından bölgede inceleme yapılarak bir rapor hazırlandı. Assos Antik Kenti'nin yamaçlarında bulunan kayaların risk oluşturduğu belirtilen raporun ardından Çanakkale Valiliği Assos'taki tesislerin 500 gün kapatılması kararı vererek kayaların güvenli hale getirilmesi ile ilgili hazırlanan projenin ihale sürecini başlattı.

‘Assos Antik Liman’da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi’ kayaları yok etme projesine dönüştü

Geçtiğimiz Mart ayında tamamlanan ihale sürecinin ardından Assos Antik Kenti ve Antik Liman içerisindeki tesisler 500 gün süreyle kapatıldı. 'Assos Antik Liman'da bulunan kayaların düşmesini engelleme projesi' adıyla başlayan ıslah çalışmalarının ise dün denizden çekilen görüntülerle çevre ve tarih katliamına dönüştüğü ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğraflarda tehlike oluşturan kayaların söküleceği, diğerlerinin ise çelik ağlar ile sabitleneceği belirtilerek başlanan ıslah çalışmaları sırasında Assos Antik Kenti yamaçlarında yer alan neredeyse tüm kayaların ve bitki örtüsünün yok edildiği görüldü. Buralarda yeni rant alanlarının açılıp açılmayacağıysa önümüzdeki günlerde belli olacak.