Assange'a ABD'ye teslim kararına itiraz etme hakkı tanındı

Londra Yüksek Mahkemesi Julian Assange'ın İngiltere Yüksek Mahkemesine itiraz etmesine ve ABD'ye iadesini onaylayan önceki karara itiraz etmesine izin verdi. 2021'in Aralık ayında, Londra Yüksek Mahkemesi, Washington tarafından casusluk yapmakla suçlanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın teslimi için ABD'nin temyiz başvurusu lehinde karar vermişti.

WikiLeaks konuya ilişkin "Saat 10.45'te WikiLeaks yayıncısı Julian Assange, İngiltere Yüksek Mahkemesine itiraz edebilme başvurusunu kazandı" dedi.

Assange'ın nişanlısı Stella Moris'se "Julian kazandı. Julian'ın temyizini dinleyip dinlemeyeceğine artık Yüksek Mahkeme karar verecek." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı gazetecinin sağlık sorunları ve ABD hapishanesinde karşılaşabileceği insanlık dışı koşullar nedeniyle ABD'ye iade edilemeyeceğine dair daha önceki Washington'un dayatması sonucunda Aralık ayında bozulmuştu.

Assange'ın hukuk ekibi, Aralık ayındaki İngiltere Yüksek Mahkemesi kararına itiraz etmek için Avustralyalı gazetecinin ABD'ye iade edilmesi durumunda "neredeyse tamamen tecride tabi tutulacağını" belirtti.

Şimdi, Assange'ın casusluk da dahil olmak üzere 18 suçtan yargılanmak üzere ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine İngiltere Yüksek Mahkemesi karar verecek. Avustralyalı gazeteci, WikiLeaks'in ABD askerlerinin Irak ve Afganistan'da işlediği savaş suçlarını açığa çıkaran binlerce belgeyi yayınlamasının ardından 'casuslukla' suçlandı. Assange, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle ABD'de hüküm giymesi durumunda 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.